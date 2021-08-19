Из Овидиопольского суда эвакуировали людей в связи с угрозой взрыва
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 августа. УНН. Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в Овидиопольском районном суде. Об этом УНН-Одесса сообщает со ссылкой на информацию ГУНП в Одесской области.
Детали
Неизвестный в 11:45 по телефону сообщил об угрозе взрыва в здании.
Из суда эвакуировали 45 человек. На месте работают взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.
Напомним, в конце июля из-за сообщения о минировании одесской мэрии пришлось эвакуировать почти две сотни людей. Сообщение оказалось неправдивым.