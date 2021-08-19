З Овідіопольського суду евакуювали людей через загрозу вибуху

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Невідомий в 11:45 за телефоном повідомив про загрозу вибуху в будівлі.

Із суду евакуювали 45 осіб. На місці працюють вибухотехніки, кінологи, рятувальники і медики.

Нагадаємо, в кінці липня через повідомлення про мінування одеської мерії довелося евакуювати майже дві сотні людей. Повідомлення виявилося неправдивим.