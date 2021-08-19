З Овідіопольського суду евакуювали людей через загрозу вибуху
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 серпня. УНН. Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху в Овідіопольському районному суді. Про це УНН-Одеса повідомляє з посиланням на інформацію ГУНП в Одеській області.
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Невідомий в 11:45 за телефоном повідомив про загрозу вибуху в будівлі.
Із суду евакуювали 45 осіб. На місці працюють вибухотехніки, кінологи, рятувальники і медики.
Нагадаємо, в кінці липня через повідомлення про мінування одеської мерії довелося евакуювати майже дві сотні людей. Повідомлення виявилося неправдивим.