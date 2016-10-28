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С операторами рынка нефтепродуктов АМКУ решил вести диалог - Ю.Терентьев

С операторами рынка нефтепродуктов АМКУ решил вести диалог - Ю.Терентьев

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Сотрудничество с ведущими операторами рынка нефтепродуктов в АМКУ решили "вывести" на новый уровень, когда имеет место публичная и прозрачная аргументации позиций каждой из сторон. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает УНН.

"Антимонопольный комитет давно занимался и продолжает заниматься проблематикой рынка. Были определенные сложности с расследованием (по ценовой политике трейдеров - ред.), поэтому мы решили на самом деле вывести сотрудничество с основными игроками рынка на новый уровень.

Вместо того, чтобы проводить расследования и принимать решения, мы умышленно всю нашу аргументацию сделали полностью прозрачной и публичной. Сделали публичной методику расчета штрафов. И тот промежуточный результат, который есть на сегодня, несмотря на то, что размеров штрафов еще нет, но тот факт, что комитетом основательно проанализированы факты нормативного регулирования проблем рынка - это уже большое достижение", - сказал он.

Как известно, решение по так называемому "бензиновому делу" в АМКУ обещают вынести сегодня.

Напомним, в АМКУ поддержали инициативу операторов топливного рынка по разработке правил профессиональной этики.

Также напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации комментируя позицию АМКУ по "бензиновому делу", сообщили о том, что параллельное ценообразование не является свидетельством сговора и нарушения экономической конкуренции операторами топливного рынка.

"В Решении (АМКУ) указано, что подобные действия участников рынка не доказывают наличия предварительного сговора, а выводы АМКУ должны основываться на результатах исследования всей совокупности факторов (не только закупочной цены) и экономическом анализе рынка. Кроме того, подобная позиция Совета соответствует мировой практике применения конкурентного права в Европе и мире, согласно которой только параллельное ценообразования не является свидетельством сговора и нарушения экономической конкуренции", - отметили в ассоциации.

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