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З операторами ринку нафтопродуктів АМКУ вирішив вести діалог - Ю.Терентьєв

З операторами ринку нафтопродуктів АМКУ вирішив вести діалог - Ю.Терентьєв

Київ • УНН

 • 7271 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Співробітництво з провідними операторами ринку нафтопродукті в АМКУ вирішили “вивести” на новий рівень, коли має місце публічна і прозора аргументації позицій кожної зі сторін. Про це під час прес-конференції повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає УНН.

“Антимонопольний комітет давно займався і продовжує займатися проблематикою ринку нафтопродуктів. Були певні складнощі із розслідуванням (щодо цінової політики трейдерів, — ред.), тому ми вирішили, насправді, вивести співробітництво з основними гравцями ринку на новий рівень.

Замість того, щоб проводити розслідування і виносити рішення, ми навмисне всю нашу аргументацію зробили повністю прозорою і публічною. Зробили публічною методику розрахунку штрафів. І той проміжний результат, який є на сьогодні, не зважаючи на те, що розмірів штрафів ще немає, але той факт, що комітетом ґрунтовно проаналізовані факти нормативного регулювання проблем ринку — це вже є великим досягненням”, — сказав він.

Як відомо, рішення по так званій “бензиновій справі” в АМКУ обіцяють винести сьогодні.

Нагадаємо, в АМКУ підтримали ініціативу операторів паливного ринку щодо розробки правил професійної етики.

Також нагадаємо, в Європейській Бізнес Асоціації коментуючи позицію АМКУ по “бензиновій справі”, повідомили про те, що паралельне ціноутворення не є свідченням змови та порушення економічної конкуренції операторами паливного ринку.

“У Рішенні (АМКУ) зазначено, що схожі дії учасників ринку не доводять наявності попередньої змови, а висновки АМКУ повинні ґрунтуватися на результатах дослідження усієї сукупності факторів (не тільки закупівельної ціни) та економічному аналізі ринку. Крім того, подібна позиція Ради відповідає світовій практиці застосування конкурентного права у Європі та світі, згідно з якою тільки паралельне ціноутворення не є свідченням змови та порушення економічної конкуренції”, — зазначили у асоціації.

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