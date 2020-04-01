С молотка пустят арестованный недострой ТРЦ возле "Олимпийского" за 177 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Арестованный объект незавершенного строительства ТРЦ "Троицкий" возле НСК "Олимпийский" выставили на аукцион OpenMarket со стартовой ценой 177 490 000 грн. Об этом сообщили УНН в прессслужба ГП "СЕТАМ".
Согласно предоставленной информации, готовность объекта, который расположен по адресу город Киев, ул. Госпитальная, 12ж - 10,5%. Земельный участок огражден забором, выкопан котлован, укрепленный бетонными сваями.
"Надеюсь, что будущий покупатель построит на этом месте достойный нашего прекрасного города объект", - отметил и.о. гендиректора ГП "Сетам" Александр Мамро.
Отмечается, что дата проведения аукциона: 23 апреля 2020 года.
Напомним, государственное предприятие "СЕТАМ" на своей электронной площадке OpenMarket с начала года успешно провело 2092 аукционы на более 500 млн грн.