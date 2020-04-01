З молотка пустять арештовану недобудову ТРЦ біля "Олімпійського" за 177 млн грн

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Арештований об’єкт незавершеного будівництва ТРЦ “Троїцький” біля НСК “Олімпійський” виставили на аукціон OpenMarket зі стартовою ціною 177 490 000 грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП “СЕТАМ”.

Згідно з наданою інформацією, готовність об’єкту, який розташований за адресою місто Київ, вул. Госпітальна, 12ж - 10,5%. Земельна ділянка огороджена парканом, викопаний котлован, укріплений бетонними палями.

“Сподіваюсь, що майбутній покупець побудує на цьому місці достойний нашого прекрасного міста об’єкт”, — наголосив в.о. гендиректора ДП “СЕТАМ” Олександр Мамро.

Зазначається, що дата проведення аукціону: 23 квітня 2020 року.

Нагадаємо, державне підприємство “СЕТАМ” на своєму електронному майданчику OpenMarket з початку року успішно провело 2092 аукціони на понад 500 млн грн. 

Українські Національні Новини

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Економіка

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