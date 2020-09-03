С космодрома во Французской Гвиане стартовала европейская ракета с украинским двигателем

"3 сентября 2020 года, в 4:51:10 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega", - сообщили на предприятии.

Отмечается, что в рамках программы Европейского космического агентства под названием Small Spacecraft Mission Service ракета-носитель Vega вывела на солнечно-синхронную орбиту 53 микро- и наноспутников 7 микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатив. Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначенные для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование.

"Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод", - сообщили в пресс-службе.

Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. В компании отмечают, что сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок.

Напомним, ранее в Днепре провели огневые испытания жидкостных двигателей верхней ступени ракеты-носителя "Циклон-4".