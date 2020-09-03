З космодрому у Французькій Гвіані стартувала європейська ракета з українським двигуном
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сьогодні з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, що має блок маршового двигуна української розробки. Про це інформує пресслужба конструкторського бюро “Південне”, передає УНН.
“3 вересня 2020 року, о 04:51:10 за київським часом, з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega”, — повідомили на підприємстві.
Зазначається, що в рамках програми Європейського космічного агентства під назвою Small Spacecraft Mission Service ракета-носій Vega вивела на сонячно-синхронну орбіту 53 мікро- та наносупутників: 7 мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг та 46 кубсатів. Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту.
"Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП “КБ “Південне” та серійно виготовляє ДП “ВО Південний машинобудівний завод”, — повідомили в пресслужбі.
Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. У компанії зазначають, що наразі тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі провели вогневі випробування рідинних двигунів верхнього ступеня ракети-носія “Циклон-4”.