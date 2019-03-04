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Из Харькова в Эмираты: аэропорт Ярославского отправил первый рейс в Шарджу

Из Харькова в Эмираты: аэропорт Ярославского отправил первый рейс в Шарджу

Киев  •  УНН

 • 4984 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Международный аэропорт “Харьков”, входящий в группу DCH украинского бизнесмена Ярославского, в рамках реализации стратегии расширения сети международных перелетов, официально открыл регулярное сообщение Харьков-Шарджа (ОАЭ), передает УНН со ссылкой на прес-службу аэропорта.

Как уточнили в пресс-службе Международного аэропорта Ярославского, первый рейс, торжественно отправленный 2 марта из Харькова в Шарджу, отправился в Эмираты с полной загрузкой.

“Мы рады, что наше сотрудничество с авиакомпанией SkyUp Airlines продолжает приносить плоды и сегодня открылись прямые рейсы из Харькова в ОАЭ. Наряду с запуском двух новых регулярных направлений из Харькова в Шарджу и Одессу, SkyUp Airlines также будет базировать в нашем аэропорту одно из своих воздушных судов — Boeing 737. Наличие базы SkyUp в аэропорту „Харьков“ станет дополнительным преимуществом для открытия ещё большего количества новых направлений, а также предоставления более удобного графика полётов, что несомненно должно порадовать наших пассажиров”, — отметил Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта “Харьков” “Нью Системс АМ”, входящей в группу DCH Александра Ярославского.

Рейсы по направлению Харьков-Шарджа выполняется на современном комфортабельном воздушном судне Boеing 737-800 NG, которое рассчитано на 189 пассажирских мест. Этот борт получит постоянное базирование в международном аэропорту “Харьков”.

Билеты на рейсы Харьков-Шарджа доступны к продаже на сайте авиакомпании. Перелёты осуществляются еженедельно по субботам: из Харькова в Шарджу — в 10:30, вылеты из аэропорта Шарджи в Харьков — в 18:40.

“Мы с гордостью сообщаем о нашем первом перелете Харьков-Шарджа, ознаменовавшем старт сезонных регулярных авиарейсов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты. Осенью мы планируем запуск регулярных авиарейсов Харьков-Дубай-Харьков после завершения ремонтных работ в аэропорту Дубай. Таким образом, мы продолжаем реализацию стратегии расширения полетной программы SkyUp Airlines”, — прокомментировал сотрудничество с аэропортом Ярославского в Харькове Евгений Хайнацкий, генеральный директор компании SkyUp Airlines.

Шарджа — третий по величине город ОАЭ с населением около 900 тысяч человек. Он расположен на берегу Персидского залива на расстоянии около 20 км от одного из ключевых туристических и деловых центров страны — Дубая. Шарджа предлагает туристам огромный выбор современных высококлассных отелей, чистые пляжи и развитую инфраструктуру для развлечений и отдыха.

Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов “первой столицы” Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта “Харьков” воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году международный аэропорт “Харьков” открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова откроет новые международные рейсы в Краков, Рим и Милан, Баку, на внутренних авиамаршрутах — перелет Харьков—Одесса. Общее число вылетов в 2018 году достигло 4 653, и в 2019 году продолжит увеличиваться.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.

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