З Харкова в Емірати: аеропорт Ярославського відправив перший рейс до Шарджі

Як уточнили в прес-службі Міжнародного аеропорту Ярославського, перший рейс, урочисто відправлений 2 березня через Харкова в Шарджу, відправився в Емірати з повним завантаженням.

"Ми раді, що наша співпраця з авіакомпанією SkyUp Airlines продовжує приносити плоди і сьогодні відкрилися прямі рейси з Харкова в ОАЕ. Поряд з запуском двох нових регулярних напрямків з Харкова до Шарджі і Одеси, SkyUp Airlines також буде базувати в нашому аеропорту одне зі своїх повітряних суден - Boeing 737. Наявність бази SkyUp в аеропорту "Харків" стане додатковою перевагою для відкриття ще більшої кількості нових напрямків, а також надання більш зручного графіка польотів, що безсумнівно має порадувати наших пасажирів", - зазначив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Рейси у напрямку Харків-Шарджа виконується на сучасному комфортабельному повітряному судні Boеing 737-800 NG, яке розраховане на 189 пасажирських місць. Цей борт отримає постійне базування в міжнародному аеропорту "Харків".

Квитки на рейси Харків-Шарджа доступні до продажу на сайті авіакомпанії. Перельоти здійснюються щотижня по суботах: з Харкова до Шарджі - о 10:30, вильоти з аеропорту Шарджі в Харків - о 18:40.

"Ми з гордістю повідомляємо про наш перший переліт Харків-Шарджа, який ознаменував старт сезонних регулярних авіарейсів з України до Об'єднаних Арабських Еміратів. Восени ми плануємо запуск регулярних авіарейсів Харків-Дубай-Харків після завершення ремонтних робіт в аеропорту Дубай. Таким чином, ми продовжуємо реалізацію стратегії розширення польотної програми SkyUp Airlines", - прокоментував співпрацю з аеропортом Ярославського в Харкові Євген Хайнацкий, генеральний директор компанії SkyUp Airlines.

Шарджа - третє за величиною місто ОАЕ з населенням близько 900 тисяч осіб. Воно розташоване на березі Перської затоки на відстані близько 20 км від одного з ключових туристичних і ділових центрів країни - Дубая. Шарджа пропонує туристам величезний вибір сучасних висококласних готелів, чисті пляжі і розвинену інфраструктуру для розваг і відпочинку.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 аеропорт Харкова відкриє нові міжнародні рейси до Кракова, Риму і Мілану, Баку, на внутрішніх авіамаршрутах - переліт Харків-Одеса. Загальна кількість вильотів в 2018 році досягло 4 653, і в 2019 році продовжить збільшуватися.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.