Из Индонезии эвакуировали почти 5 тыс. туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. По состоянию на сей час эвакуацию туристов с разрушенного землетрясением индонезийского острова Ломбок осуществляют 11 лодок. В общей сложности 4 636 туристов было эвакуировано с трех островов недалеко от острова Ломбок. Об этом сообщает УНН со сылкой на Синьхуа.
Общее число жертв землетрясения в Индонезии уже превысило 100 человек, тяжелые ранения получили более 230 человек, в том числе семеро иностранных туристов.
Ранее индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике сообщило, что после землетрясения в воскресенье было зарегистрировано более 120 подземных толчков.
Землетрясение было настолько сильным, что ощущалось на соседнем острове Бали, где, по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, погибли два человека.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в 08:56 по Гринвичу в 93 км к югу от индонезийского города Муара-Сиберут.
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 2,4375 градуса южной широты и 99,3426 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 10 км.