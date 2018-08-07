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З Індонезії евакуювали майже 5 тис. туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Станом на цю годину евакуацію туристів з зруйнованого землетрусом індонезійського острова Ломбок здійснюють 11 човнів. В цілому 4 636 туристів було евакуйовано з трьох островів недалеко від острова Ломбок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Загальна кількість жертв землетрусу в Індонезії вже перевищила 100 осіб, важкі поранення отримали понад 230 осіб, в тому числі семеро іноземних туристів.

Раніше індонезійське агентство з метеорології, кліматології і геофізики повідомило, що після землетрусу в неділю було зареєстровано понад 120 підземних поштовхів.

Землетрус був настільки сильним, що відчувася на сусідньому острові Балі, де, за даними агентства по ліквідації наслідків стихійних лих, загинули дві людини.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,5 стався в неділю в 08:56 за Гринвічем в 93 км на південь від індонезійського міста Муару-Сіберут.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 2,4375 градуса південної широти і 99,3426 градуса східної довготи, джерело залягало на глибині 10 км.

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