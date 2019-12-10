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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 10910 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103746 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 76970 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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14:10 • 103743 просмотра

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Из Гааги в Киев приедет делегация Офиса прокурора МУС

Из Гааги в Киев приедет делегация Офиса прокурора МУС

Киев  •  УНН

 • 11889 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В январе-феврале 2020 года представители Офиса прокурора Международного уголовного суда совершат визит в Государственное бюро расследований для обсуждения сотрудничества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, сообщается, что делегация Государственного бюро расследований взяла в работе 18-й Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда, проходившей в период с 2 по 7 декабря 2019 года в Гааге (Нидерланды).

"По результатам мероприятия достигнута договоренность о визите представителей Офиса Прокурора Международного уголовного суда в Государственное бюро расследований в январе-феврале 2020 года с целью детализации плана дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также во время работы Ассамблеи представители ГБР провели рабочие встречи с коллегами МУС, в частности Офиса прокурора. Стороны согласовали направления дальнейшего сотрудничества по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности.

"В частности, Артем Бугаец подчеркнул необходимость углубления сотрудничества с представителями Международного уголовного суда, которые занимаются предварительным изучением материалов, предоставленных украинской стороной", - отмечается в сообщении.

Напомним, ГПУ обратилась в Международный суд относительно действий РФ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

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