З Гааги до Києва приїде делегація Офісу прокурора МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У січні-лютому 2020 року представники Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду здійснять візит до Державного бюро розслідувань для обговорення співпраці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Так, повідомляється, що делегація Державного бюро розслідувань взяла у роботі 18-ї Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду, що проходила в період з 2 по 7 грудня 2019 року в Гаага (Нідерланди).
"За результатами заходу досягнуто домовленості про візит представників Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду до Державного бюро розслідувань в січні-лютому 2020 року з метою деталізації плану подальшої співпраці", - йдеться в повідомленні.
Також під час роботи Асамблеї представники ДБР провели робочі зустрічі з колегами МКС, зокрема Офісу прокурора. Сторони узгодили напрямки подальшої співпраці щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності.
"Зокрема, Артем Бугаєць наголосив на необхідності поглиблення співпраці з представниками Міжнародного кримінального суду, які займаються попереднім вивченням матеріалів, наданих українською стороною", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ГПУ звернулась до Міжнародного суду щодо дій РФ під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.