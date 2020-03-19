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С Французской Гвианы приостанавливают запуск спутников из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Компания Arianespace приостанавливает запуск спутников с южноамериканского космического порта во Французской Гвиане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SpaceNews.

"Arianespace приостановила запуск с американского космодрома 16 марта после заявления правительства Франции о том, что несущественные мероприятия должны быть ограничены в ответ на растущую пандемию коронавируса", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что следующий запуск спутников Эври был запланирован на 24 марта и должен был происходить на космодроме в Гвиане.

"Ракета "Вега" должна была вывести на низкую околоземную орбиту 53 спутника", - указано в сообщении.

Также указано, что запуск спутников планируют возобновить, как только улучшится эпидемиологическая ситуация.

Напомним, Франция с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции вводит существенное ограничение свободы передвижения на срок не менее 15 дней.

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