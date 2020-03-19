З Французької Гвіани призупиняють запуск супутників через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Компанія Arianespace призупиняє запуск супутників з південноамериканського космічного порту у Французькій Гвіані. Про це повідомляє УНН з посиланням на SpaceNews.
“Arianespace призупинила запуск з південноамериканського космодрому 16 березня після заяви уряду Франції про те, що несуттєві заходи повинні бути обмежені у відповідь на зростаючу пандемію коронавірусу”, - повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що наступний запуск супутників Еврі був запланований на 24 березня і мав відбуватись на космодромі в Гвіані.
“Ракета "Вега" повинна була вивести на низьку навколоземну орбіту 53 супутники”, - вказано у повідомленні.
Також вказано, що запуск супутників планують відновити, як тільки покращиться епідеміологічна ситуація.
Нагадаємо, Франція з метою стримування поширення коронавірусної інфекції запроваджує суттєве обмеження свободи пересування терміном щонайменше на 15 днів.