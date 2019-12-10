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Из Госбюджета выделили средства на лечение 119 пациентов за рубежом

Из Госбюджета выделили средства на лечение 119 пациентов за рубежом

Киев  •  УНН

 • 12863 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из Государственного бюджета Украины выделили средства на лечение 119 пациентов за рубежом, заболевание которых не лечатся на территории Украины. Такое решение принято на заседании Комиссии Минздрава Украины по вопросам направления для лечения за рубежом 5 декабря передает УНН со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"119 пациентов, заболевание которых не лечатся на территории Украины, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за средства Государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

Так, 73 украинца, среди которых 4 ребенка, будут направлены для проведения трансплантации органов (60 пациентов направлены на трансплантацию почки, 9 - печени). Еще 4 украинцам будет проведена трансплантация сердца. Также принято решение о направлении и оплату трансплантации костного мозга 46 пациентов, среди которых 12 детей.

Отмечается, что на программу лечения за рубежом Правительство дополнительно выделило более 233 млн грн.

"Ранее в этом году помощь от государства на лечение за рубежом уже получили 320 украинцев", - сообщили в Минздраве.

Как ранее сообщал УНН, Кабмин выделил почти 238 млн грн на оплату лечения украинцев за рубежом.

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