З Держбюджету виділили кошти на лікування 119 пацієнтів за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. З Державного бюджету України виділили кошти на лікування 119 пацієнтів за кордоном, захворювання яких не лікуються на території України. Таке рішення прийнято на засіданні Комісії МОЗ України з питань направлення для лікування за кордоном 5 грудня, передає УНН з посиланням на пресцентр МОЗ.
"119 пацієнтів, захворювання яких не лікуються на території України, найближчим часом отримають необхідне лікування у закордонних клініках за кошти Державного бюджету України", - йдеться у повідомленні.
Так, 73 українців, серед яких 4 дитини, будуть направлені для проведення трансплантації органів (60 пацієнтів направлені на трансплантацію нирки, 9 - печінки). Ще 4 українцям буде проведена трансплантація серця. Також прийнято рішення щодо направлення та оплату проведення трансплантації кісткового мозку 46 пацієнтів, серед яких 12 дітей.
Зазначається, що на програму лікування за кордоном Уряд додатково виділив понад 233 млн грн.
"Раніше цього року допомогу від держави на лікування за кордоном вже отримали 320 українців", - повідомили у МОЗ.
Як раніше повідомляв УНН, Кабмін виділив майже 238 млн грн на оплату лікування українців за кордоном.