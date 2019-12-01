Из Берлина в Киев не смогли вылететь 49 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В воскресенье из-за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту Шенефельд 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Ryanair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство Украины в Германии.
Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты.
Уже 2 декабря все граждане Украины смогут улететь по маршруту.
Напомним, в аэропорту Львова из-за тумана не смогли сесть два самолета.