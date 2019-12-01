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З Берліна до Києва не змогли вилетіти 49 українців

З Берліна до Києва не змогли вилетіти 49 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У неділю через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту Шьонефельд 49 громадян України не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Ryanair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair. Про це повідомляє УНН з посиланням на Посольство України у Німеччині.

Завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу Посольства України у ФРН з поліцією та співробітниками аеропорту вдалось оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки.

Вже 2 грудня всі громадяни України зможуть відлетіти за маршрутом.

Нагадаємо, в аеропорту Львова через туман не змогли сісти два літаки.

Українські Національні Новини

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