З Берліна до Києва не змогли вилетіти 49 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У неділю через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту Шьонефельд 49 громадян України не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Ryanair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair. Про це повідомляє УНН з посиланням на Посольство України у Німеччині.
Завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу Посольства України у ФРН з поліцією та співробітниками аеропорту вдалось оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки.
Вже 2 грудня всі громадяни України зможуть відлетіти за маршрутом.
Нагадаємо, в аеропорту Львова через туман не змогли сісти два літаки.