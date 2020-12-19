С 2004 года в Украине количество рабочих мест уменьшилось на 8 млн - Любченко

“С 1998 года мы ведем персональную базу данных о каждом человеке в части оплаты налогов. Это 22 года, это большой массив информации. И если у нас в 1998 году, когда был первый занесен реестр в базу... Мы имели в 2004 году 19 млн 200 тыс. рабочих мест... Это выплаченная заработная плата. Все остальное — это фикция. За 10 лет мы имеем уже в 2014 минус 5 млн. Минус пять миллионов сокращенных рабочих мест. Вот десятилетие потерянное абсолютно в плане собирания рабочей силы в Украине”, — сказал Алексей Любченко.

Он отметил, что они имеют 44,1 млн записей в едином реестре. Среди них 29,6 млн в возрасте 15-70 лет живут на подконтрольных правительству Украины территориях.

“По итогам прошлого года только 11,2 млн записей мы видим в реестре, которые получили заработные платы. Это и есть реальное количество рабочих мест в Украине в 2019 году... А теперь давайте просто посчитаем, у нас 11,2 млн рабочих мест, 11,3 млн пенсионеров, а теперь давайте предположим, какая должна быть нагрузка на Фонд оплаты труда для работодателя, чтобы обеспечить пенсию”, — добавил Любченко.

Напомним, эксперт заявлял, что на сегодня один работающий в Украине содержит одного пенсионера.