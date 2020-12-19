З 2004 року в Україні кількість робочих місць зменшилася на 8 млн - Любченко

“З 1998 року ми ведемо персональну базу даних про кожну людину в частині оплати податків. Це 22 роки, це великий масив інформації. І якщо у нас в 1998 році, коли був перший занесений реєстр в базу... Ми мали в 2004 році 19 млн 200 тис. робочих місць... Це виплачена заробітна плата. Все інше — це фікція. За 10 років ми маємо вже в 2014 році мінус 5 млн. Мінус п’ять мільйонів скорочених робочих місць. Ось десятиліття втрачене абсолютно в плані збирання робочої сили в Україні”, — сказав Олексій Любченко.

Він зазначив, що вони мають 44,1 млн записів в єдиному реєстрі. Серед них 29,6 млн у віці 15-70 років живуть на підконтрольних уряду України територіях.

“За підсумками минулого року тільки 11,2 млн записів ми бачимо в реєстрі, які отримали заробітні плати. Це і є реальна кількість робочих місць в Україні в 2019 році... А тепер давайте просто порахуємо, у нас 11,2 млн робочих місць, 11,3 млн пенсіонерів, а тепер давайте припустимо, яке повинне бути навантаження на Фонд оплати праці для роботодавця, щоб забезпечити пенсію”, — додав Любченко.

Нагадаємо, експерт заявляв, що на сьогодні один працюючий в Україні утримує одного пенсіонера.