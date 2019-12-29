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С 1 января меняется сумма кражи за которую наступает уголовная ответственность

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В связи с изменением суммы прожиточного минимума с 1 января 2020 меняется и сумма за кражу которого наступает уголовная ответственность, сообщает УНН.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц составляет 2102 грн, то в 2020 году для норм административного и уголовного законодательства в части квалификации административных или уголовных правонарушений применяется сумма в 1051 грн.

В соответствии со статьей 51 КоАП кража чужого имущества считается мелкой, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан, то есть с 1 января это 210,2 грн. Если же стоимость похищенного имущества превышать указанную сумму, то наступать уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 185 Уголовного кодекса тайное хищение чужого имущества наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (в санкции НМДГ составляет 17 грн) или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет.

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