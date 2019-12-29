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З 1 січня змінюється сума крадіжки за яку настає кримінальна відповідальність

З 1 січня змінюється сума крадіжки за яку настає кримінальна відповідальність

Київ • УНН

 • 300670 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У зв’язку зі зміною суми прожиткового мінімуму з 1 січня 2020 року змінюється і сума за крадіжку якої настає кримінальна відповідальність, повідомляє УНН.

З 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатної особи з розрахунку на місяць складає 2 102 грн, то в 2020 році для норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень застосовується сума в 1051 грн.

Відповідно до статті 51 КпАП крадіжка чужого майна вважається дрібною, якщо вартість такого майна на момент здійснення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто з 1 січня це 210,2 грн. Якщо ж вартість викраденого майна перевищуватиме вказану суму, то наставатиме кримінальна відповідальність.

Відповідно до статті 185 Кримінального кодексу таємне викрадення чужого майна карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян (у санкції НМДГ складає 17 грн) або громадськими роботами на термін від 80 до 240 годин, або виправними роботами строком до двох років, або арештом строком до 6 місяців, або позбавленням волі строком до трьох років.

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