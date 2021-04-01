С 1 апреля изменяется порядок выплаты пособия на погребение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине с 1 апреля 2021 года изменили порядок выплаты пособия на погребение и недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера, передает УНН.
Детали
Так, по данным Пенсионного фонда, с 1 апреля 2021 года, выплаты пособия на погребение и недополученной пенсии будут осуществляться исключительно через банковские учреждения. Поэтому, при обращении для получения пособия на погребение или недополученной пенсии к документам, идентифицирующим личность, и документам о смерти в обязательном порядке необходимо предоставлять реквизиты банковского счета в формате IBAN открытого на лицо, обратившееся за получением услуги.
Уполномоченные на осуществление соответствующих операций 42 банка, перечень которых можно найти на сайте ПФУ.
В случае отсутствия у получателя текущего счета такие выплаты могут производиться путем перевода средств получателю в АО “Государственный Сберегательный Банк Украины”.
Дополнение
С 1 апреля также повышается пенсионный возраст для женщин — до 60 лет. Повышение предусмотрено законодательством, принятым еще в 2011 году.