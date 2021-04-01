С 1 апреля изменяется порядок выплаты пособия на погребение

Детали

Так, по данным Пенсионного фонда, с 1 апреля 2021 года, выплаты пособия на погребение и недополученной пенсии будут осуществляться исключительно через банковские учреждения. Поэтому, при обращении для получения пособия на погребение или недополученной пенсии к документам, идентифицирующим личность, и документам о смерти в обязательном порядке необходимо предоставлять реквизиты банковского счета в формате IBAN открытого на лицо, обратившееся за получением услуги.

Уполномоченные на осуществление соответствующих операций 42 банка, перечень которых можно найти на сайте ПФУ.



В случае отсутствия у получателя текущего счета такие выплаты могут производиться путем перевода средств получателю в АО “Государственный Сберегательный Банк Украины”.

Дополнение

С 1 апреля также повышается пенсионный возраст для женщин — до 60 лет. Повышение предусмотрено законодательством, принятым еще в 2011 году.