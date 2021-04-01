З 1 квітня змінюється порядок виплати допомоги на поховання

Деталі

Так, за даними Пенсійного фонду, з 1 квітня 2021 року, виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії будуть здійснюватися виключно через банківські установи. Тому, при звернені для отримання допомоги на поховання або недоотриманої пенсії до документів, що ідентифікують особу, та документів про смерть в обов’язковому порядку необхідно надавати реквізити банківського рахунку в форматі IBAN відкритого на особу, що звернулася за отриманням послуги.

Уповноважені на здійснення відповідних операцій 42 банки, перелік яких можна знайти на сайті ПФУ.



У разі відсутності в одержувача поточного рахунка такі виплати можуть проводитися шляхом переказу коштів одержувачу в АТ “Державний Ощадний Банк України”.

Доповнення

З 1 квітня також підвищується пенсійний вік для жінок — до 60 років. Підвищення передбачено законодавством, ухваленим ще у 2011 році.