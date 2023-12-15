Южная Корея выразила протест в связи с вторжением России и Китая в зону противовоздушной обороны

Министерство обороны Южной Кореи в пятницу, выразило протест Китаю и России по поводу вторжения военных самолетов в зону противовоздушной обороны. об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Протест был передан руководителем бюро международной политики министерства военным атташе при посольствах Китая и России в Сеуле, говорится в заявлении министерства.

Министерство выразило сожаление обеим странам по поводу полета вблизи нашего воздушного пространства над чувствительными районами без предварительного уведомления", - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

Южная Корея и Япония подняли в воздух истребители, когда два китайских и четыре российских военных самолёта пролетели над морем между двумя странами и вошли в их зоны противовоздушной обороны.

К сведению

Идентификационная зона противовоздушной обороны - это зона, где страны могут в одностороннем порядке требовать от иностранных самолетов принять специальные меры по идентификации, в соответствии с Международной организацией гражданской авиации.

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