Южная Корея пообещала поддержку в восстановлении окружающей среды в Украине
Киев • УНН
Южная Корея согласилась помочь Украине восстановить поврежденную войной окружающую среду: представители обеих стран подписали Меморандум о сотрудничестве на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), который сосредотачивается на вопросах управления водными ресурсами и отходами, среди других экологических проблем.
Республика Корея готова помочь Украине в восстановлении поврежденной войной окружающей среды. Профильные министры обеих стран договорились о сотрудничестве в этом вопросе во время встречи на СОР28. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, передает УНН.
Детали
Министр Руслан Стрелец встретился с Министром окружающей среды Кореи Хан Хва-Джин на полях СОР28. Свои намерения о сотрудничестве они завизировали подписями в Меморандуме о сотрудничестве.
В рамках подписанного Меморандума страны согласовали работать над вопросами:
- устойчивого управления водными ресурсами.
Украине интересен опыт создания соответствующей государственной компании для эффективного менеджмента. Также важно применение современных практик в сфере водоподготовки и т.д.;
- обращения с отходами и перехода к циркулярной экономике.
Украинский министр Руслан Стрелец пригласил корейских коллег присоединиться к проекту построения мусороперерабатывающих заводов. По его подсчетам, Украине нужно построить 207 новых мусороперерабатывающих заводов, чтобы решить накопившиеся проблемы.
Среди других насущных вопросов сотрудничества: восстановление украинских лесов; сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и экосистемных услуг; адаптация и смягчение последствий изменения климата, разработка экологически чистых технологий и т.д.
Южная Корея пообещала поддержку в восстановлении окружающей среды в Украине
Южная Корея согласилась помочь Украине восстановить поврежденную войной окружающую среду: представители обеих стран подписали Меморандум о сотрудничестве на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), который сосредотачивается на вопросах управления водными ресурсами и отходами, среди других экологических проблем.
Армейцы рф обстреляли приграничье Сумщины из минометов - ОВА
Российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области из минометов, нацелившись на общину Краснополье, без сообщений о жертвах или повреждениях; всего в регионе произошло 19 взрывов от 6 обстрелов.
Россияне атаковали Берислав с беспилотника: один погибший, один раненый
В результате атаки беспилотника российской армии на Берислав Херсонской области один человек погиб и еще один получил ранения; за один день в регионе произошло 62 атаки.
Подтопление "синей" ветки метро в Киеве: добавят новые маршруты общественного транспорта, перенесут остановки и отрегулируют по новому светофоры
Закрытие "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к увеличению количества наземного общественного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс.
Ночью россияне атаковали окрестности Николаева ракетами, без жертв - Николаевская ОВА
Очаковская и Куцурубская громады в Николаевской области были обстреляны вражеской артиллерией, жертв и пострадавших нет. Город Николаев также подвергся ракетному обстрелу, обошлось без жертв.
Собирают "шахэды": в новый санкционный список Украины попали компании, причастные к импорту электроники для ракет и дронов
Украина накладывает санкции на фирмы за поставки электроники, используемой в российских ракетах и беспилотниках, что свидетельствует о сложной международной цепочке поставок, в которую вовлечены несколько стран для обхода западных ограничений.
В Киеве демонтируют памятник Щорсу, из-за чего может быть ограничено движение по бульвару Тараса Шевченко - КГГА
В Киеве начался демонтаж памятника большевистскому деятелю Николаю Щорсу, что может привести к перекрытию движения транспорта на бульваре Тараса Шевченко. Демонтированный памятник будет перенесен в Государственный музей авиации.
На Харьковщине из-за обстрелов 37 абонентов остались без газоснабжения
Российские обстрелы повредили критически важную инфраструктуру в Харьковской области, оставив без газа 37 потребителей, поскольку обстрелы затронули 17 населенных пунктов. Сейчас продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.
Девять сотен российских военных отправили в ад украинские защитники за минувшие сутки
По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 24 часа украинские войска убили 900 российских военных и уничтожили большое количество военной техники, в том числе 6 танков и 11 бронетранспортеров.
Рассылают опасные электронные письма о "судебных претензиях" и "задолженности": под атакой госслужащие Украины и Польши
Киберпреступники атакуют украинских и польских государственных служащих электронными письмами, которые содержат вредоносное программное обеспечение, якобы касающееся юридических вопросов.