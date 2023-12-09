Южная Корея пообещала поддержку в восстановлении окружающей среды в Украине

Республика Корея готова помочь Украине в восстановлении поврежденной войной окружающей среды. Профильные министры обеих стран договорились о сотрудничестве в этом вопросе во время встречи на СОР28. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, передает УНН.

Детали

Министр Руслан Стрелец встретился с Министром окружающей среды Кореи Хан Хва-Джин на полях СОР28. Свои намерения о сотрудничестве они завизировали подписями в Меморандуме о сотрудничестве.

В рамках подписанного Меморандума страны согласовали работать над вопросами:

устойчивого управления водными ресурсами.

Украине интересен опыт создания соответствующей государственной компании для эффективного менеджмента. Также важно применение современных практик в сфере водоподготовки и т.д.;

обращения с отходами и перехода к циркулярной экономике.

Украинский министр Руслан Стрелец пригласил корейских коллег присоединиться к проекту построения мусороперерабатывающих заводов. По его подсчетам, Украине нужно построить 207 новых мусороперерабатывающих заводов, чтобы решить накопившиеся проблемы.

Среди других насущных вопросов сотрудничества: восстановление украинских лесов; сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и экосистемных услуг; адаптация и смягчение последствий изменения климата, разработка экологически чистых технологий и т.д.