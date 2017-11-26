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Юбилейный мяч Мбокани помог Динамо выиграть в Стали

Юбилейный мяч Мбокани помог Динамо выиграть в Стали

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В матче 17-го тура чемпионата УПЛ киевское "Динамо" победило на "Оболонь-Арене" ФК "Сталь", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Шапаренко и Мбокани стали авторами первого гола уже на 13-й минуте игры. Цыганков навязал борьбу соперникам возле штрафной "Стали", но мяч не получил. Тем не менее, его подхватил Шапаренко, ворвавшись в штрафную, и выкатил на Мбокани, который покатил мяч в абсолютно пустые ворота.

В середине тайма Мбокани получил еще один классный пас, на этот раз - вертикальный и от Шепелева. Правда, на этот раз на пути к воротам оставался еще Пеньков, который вовремя вышел и оказался победителем футбольной дуэли с Конголезцы. Мяч отскочил к Цыганкова, но его дальний удар практически пустые ворота оказался неточным.

Мог забивать и Шапаренко, но после паса Морозюка он попал в штангу с близкого расстояния. Еще один голевой момент

Шапаренко имел в конце тайма, когда снова решился на удар с острого угла, но голкипер "Стали" потянул мяч из "девятки".

Уже после первого тайма команда Александра Хацкевича могла вести с разгромным счетом. Но дело было отложено на начало второго тайма. Цыганков сыграл в "стенку" с Миколенко на левом фланге и мягко навесил на дальнюю штангу, куда набежал капитан команды Морозюк и ударом головой отправил мяч в дальний угол мимо голкипера - 2: 0.

Заметим, что забитый мяч стал юбилейным, 30-м для Мбокани за "Динамо" во всех турнирах (24 в чемпионате, 1 в Кубке, 5 в еврокубках).

Добавим также, в таблице чемпионата "Динамо" с 35 очками на 2-й позиции и оттаивает от "Шахтера" на 4 балла.

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