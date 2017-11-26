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Ювілейний м'яч Мбокані допоміг Динамо виграти у Сталі

Ювілейний м'яч Мбокані допоміг Динамо виграти у Сталі

Київ • УНН

 • 16134 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У матчі 17-го туру чемпіонату УПЛ київське "Динамо" перемогло на "Оболонь-Арені" ФК "Сталь", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

Шапаренко та Мбокані стали авторами першого голу вже на 13-й хвилині гри. Циганков нав’язав боротьбу суперникам біля штрафного "Сталі", але м’яч не виборов. Тим не менше, його підхопив Шапаренко, увірвавшись до штрафного майданчика, та викотив на Мбокані, який покотив м’яч у абсолютно порожні ворота.

У середині тайму Мбокані отримав ще один класний пас, цього разу – вертикальний і від Шепелєва. Щоправда, цього разу на шляху до воріт залишався ще Пеньков, який вчасно вийшов та виявився переможцем футбольної дуелі з конголезцем. М’яч відскочив до Циганкова, але його дальній удар у практично порожні ворота виявився невлучним.

Міг забивати і Шапаренко, але після пасу Морозюка він влучив у стійку з близької відстані. Ще один гольовий момент

Шапаренко мав наприкінці тайму, коли знову наважився на удар з гострого кута, але голкіпер "Сталі" потягнув м’яч з "дев’ятки".

Вже після першого тайму команда Олександра Хацкевича могла вести з розгромним рахунком. Але справу було відкладено на початок другого тайму. Циганков зіграв у "стінку" з Миколенком на лівому фланзі та м’яко навісив на дальню стійку, куди набіг капітан команди Морозюк та ударом головою спрямував м’яч у дальній кут повз голкіпера – 2:0.

Зауважимо, що забитий м’яч став ювілейним, 30-м для Мбокані за "Динамо" у всіх турнірах (24 у чемпіонаті, 1 у Кубку, 5 у єврокубках).

Додамо також, в таблиці чемпіонату "Динамо" з 35 очками на 2-й позиції та відтає від "Шахтаря" на 4 бали.

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