"Ювентус" потерпел поражение и вылетел из Кубка Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Двумя матчами продолжилась четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Италии по футболу, передает корреспондент УНН.
В одном из поединков действующий обладатель трофея "Ювентус" гостил у "Аталанты". Ближе к концу первой половины ударная трехминутка помогла "Аталанте" сделать значительный шаг к победе. Полузащитник из Бельгии Кастано первым, кто пробил Щесного ударом из центральной части штрафной. Еще один быстрый выпад хозяев закончился точным выстрелом Сапаты.
На 86 минуте обрезка футболиста "старой синьоры" привела к оформлению дубля Сапаты и установлению окончательного результата - 3:0.
В другом противостоянии "Фиорентина" не оставила шансов "Роме", нанеся болезненное поражение - 7:1.
Справка УНН: "Ювентус" является самым титулованным клубом по количеству выигранных Кубков Италии - 13, а также получил данный трофей предыдущие четыре года подряд.