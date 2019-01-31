"Ювентус" зазнав розгромного фіаско та вилетів з Кубку Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Двома матчами продовжилась чвертьфінальна стадія розіграшу Кубку Італії з футболу, передає кореспондент УНН.
В одному з поєдинків чинний володар трофею "Ювентус" гостював у "Аталанти". Ближче до завершення першої половини ударна трихвилинка допомогла "Аталанті" зробити значний крок до перемоги. Півзахисник з Бельгії Кастань першим пробив Щесного ударом з центральної частини штрафної. Ще один швидкий випад господарів закінчився влучним пострілом Сапати.
На 86 хвилині обрізка футболіста "старої синьйори" призвела до оформлення дублю Сапати та встановленню остаточного результату – 3:0.
В іншому протистоянні "Фіорентина" не залишила шансів "Ромі", завдавши болючої поразки – 7:1.
Довідка УНН: "Ювентус" є найбільш титулованим клубом за кількістю виграних Кубків Італії – 13, а також здобував даний трофей попередні чотири роки поспіль.