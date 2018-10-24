"Ювентус" в поединке с "Манчестер Юнайтед" продолжил победное шествие в ЛЧ

Счет в матче был изменен на 17 минуте. С правой бровки последовал прострел на ближнюю штангу от Криштиану Роналду, который обернулся попаданием Дибала. На 38 минуте во всей красе продемонстрировал свой талант отбивать мячи вратарь “манкунианцев” Де Хеа. Испанец отразил выстрел со штрафного по центру от Роналду, а также его партнера на добивании.

После перерыва Де Хеа совершил еще один сейв, отбив выстрел Роналду под перекладину. Лучший момент для установления паритета имел Лукаку. Бельгиец дальней попыткой поразил штангу. В итоге минимальная победа туринцев — 0:1.

Стоит отметить, что в другой баталии квартета “Янг Бойз” дома отобрал очки у “Валенсии” — 1:1.

Добавим, в группе Н “Ювентус” безоговорочный лидер — максимальные 9 очков. “Манчестер” имеет 4 пункта и вторую строчку.