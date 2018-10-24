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"Ювентус" у поєдинку з "Манчестер Юнайтед" продовжив переможну ходу в ЛЧ

Київ • УНН

 • 7115 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В одному з центральних поєдинків третього туру групової стадії Ліги чемпіонів англійський “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” зіграв проти мадридського “Реалу”, передає кореспондент УНН.

Рахунок у матчі був змінений на 17 хвилині. З правої бровки послідкував простріл на ближню штангу від Кріштіану Роналду, який обернувся влучанням Паулу Дібали. На 38 хвилині у всій красі продемонстрував свій хист відбивати м’ячі воротар “манкуніанців” Де Хеа. Іспанець відбив постріл зі штрафного по центру від Роналду, а також його партнера на добиванні.

Після перерви Де Хеа здійснив ще один сейв, відбивши постріл Роналду під поперечину. Найкращий момент для встановлення паритету мав Ромелу Лукаку. Бельгієць дальньою спробою вразив штангу. У підсумку мінімальна звитяга туринців — 0:1.

Варто відзначити, що в іншій баталії квартету “Янг Бойз” вдома відібрав очки у “Валенсії” — 1:1.

Додамо, у групі Н “Ювентус” беззаперечний лідер — максимальні 9 очок. “Манчестер” має 4 пункти і другий рядок.

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