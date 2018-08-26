"Ювентус" обыграл "Лацио" в одном из центральных поединков тура Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В дебютной встрече второго тура итальянской Серии А действующий чемпион туринский “Ювентус” дома принимал римское “Лацио”, сообщает корреспондент УНН.
Первый голевой момент в игре был создан у ворот римлян. Сами Хедира попал в штангу ворот Стракоша. Шикарный удар удался Миралему Пьянич из-за пределов штрафной на 30 минуте.
После перерыва первый гол в официальных матчах за “старую синьору” мог оформить Криштиану Роналду, но его выстрелом под перекладину справился Стракоша. Удвоить и установить окончательный результат футболисты “Ювентуса” сумели на 75 минуте. При простреле на дальнюю штангу отличиться Роналду снова помешал голкипер, однако добить мяч в пустую сетку ворот сумел Бернандески (2:0).
Отметим, что “Ювентус” максимальные шесть очков, а “Лацио” без всякого бала находится на дне таблицы.
Добавим также, за первые очки команда Индзаги может побороться в следующей игре с “Фрозиноне”.