"Ювентус" обіграв "Лаціо" в одному з центральних поєдинків туру Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У дебютній зустрічі другого туру італійської Серії А чинний чемпіон туринський “Ювентус” вдома приймав римське “Лаціо”, повідомляє кореспондент УНН.
Перший гольовий момент у грі був створений біля воріт римлян. Самі Хедіра поцілив у штангу воріт Стракоши. Шикарний удар вдався Міралему П’янічу з-за меж карної зони на 30 хвилині.
Після перерви перший гол в офіційних матчах за “стару синьйору” міг оформити Кріштіану Роналду, але з його пострілом під поперечину впорався Стракоша. Подвоїти та встановити остаточний результат футболісти “Ювентуса” зуміли на 75 хвилині. При прострілі на дальню стійку відзначитися Роналду знову завадив голкіпер, однак добити м’яч у порожню сітку воріт зумів Бернандескі (2:0).
Відзначимо, що “Ювентус” має максимальні шість очок, а “Лаціо” без жодного балу знаходиться на дні таблиці.
Додамо також, за перші очки команда Індзагі може поборотися у наступній грі із “Фрозіноне”.