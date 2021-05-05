Ювелирный бренд Pandora переходит на искусственные бриллианты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Представители одного из крупнейших ювелирных брендов Pandora официально заявили об отказе от использования натуральных бриллиантов для своих украшений. Бренд переходит на алмазы, созданные в лаборатории. Об этом говорится в официальном заявлении Pandora, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что компания готовится к запуску новой коллекции Pandora Brilliance, намеченной на 2022 года. Производители отмечают, что ее особенность в том, что это будет "экологически чистый продукт", созданный в лаборатории.
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"Бриллианты, созданные в лаборатории, выращены с использованием в среднем более 60% возобновляемых источников энергии, а выбросы парниковых газов от невозобновляемых источников энергии компенсируются сертификацией CarbonNeutral", - говорится в сообщении.
Бренд планирует перейти на производство бриллиантов с использованием 100% возобновляемых источников энергии.
Сначала украшения с искусственными бриллиантами Pandora будет продавать только в Великобритании, затем - и на других рынках. Стоимость украшений с выращенными бриллиантами стартует от 250 фунтов стерлингов (350 долларов США), каждый камень - от 0,15 до одного карата.
Дополнение
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