Ювелірний бренд Pandora переходить на штучні діаманти

Деталі

Відзначається, що компанія готується до запуску нової колекції Pandora Brilliance, наміченій на 2022 рік. Виробники відзначають, що її особливість в тому, що це буде "екологічно чистий продукт", створений в лабораторії.

Цитата:

"Діаманти, створені в лабораторії, вирощені з використанням в середньому понад 60% відновлюваних джерел енергії, а викиди парникових газів від невідновлюваних джерел енергії компенсуються сертифікацією CarbonNeutral", - йдеться в повідомленні.

Бренд планує перейти на виробництво діамантів з використанням 100% відновлюваних джерел енергії.

Спочатку прикраси зі штучними діамантами Pandora продаватиме лише у Великій Британії, потім - і на інших ринках. Вартість прикрас з вирощеними діамантами стартує з 250 фунтів стерлінгів (350 доларів США), кожен камінь - від 0,15 до одного карата.

Доповнення

У швейцарській Женеві продали на аукціоні Sotheby's рожевий діамант "Привид троянди" за рекордні для дорогоцінного каменю такого типу 26,6 млн дол.