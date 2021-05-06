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Юрий Витренко уже нарушил Конституцию Украины и ряд законодательных актов - мнение юриста

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Назначение Юрия Витренко на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" приведет к ущемления свободы слова и разбалансировки коммерческой деятельности госпредприятия. Об этомзаявил вице-президент Союза адвокатов Украины, заслуженный юрист Петр Бойко на своей странице в фейсбуке. Таким образом эксперт прокомментировал приказ №114 от 05.05.21 года, которым Юрий Витренко обязал сотрудников компании согласовывать с ним свои публичные комментарии о деятельности НАК "Нафтогаз".

"Интересный приказ! Хорошее начало! Я так догадываюсь, что с появлением Юрия Витренко в Нафтогазе сначала исчезнет свобода слова, потом деньги на счету, а за ними нефть и газе. Руйнувать НЕ строили! Наверное в приказе виплюхнулася такая древняя и сокровенная претензия на сильную руку и демонстрация новым Председателем Правления серьезных намерений держать железной рукой за горло каждого подчиненного, если он опрометчиво вздумайте истрепаться языком ", - написал Петр Бойко.

Эксперт подчеркнул, что соответствующим приказом Юрий Витренко нарушает Конституцию Украины и целый ряд законодательных актов. В частности, право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений гарантируется ст. 34 Конституции Украины.

Согласно ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (действует в Украине с 1997 года) каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и свободно распространять информацию и идеи.

В соответствии со ст. 5 Закона Украины «Об информации» каждый имеет право на информацию, которая предусматривает возможность свободного получения, использования, распространения, хранения и защиты информации, необходимой для реализации своих прав, свобод и законных интересов.

"Кажется все понятно. Но вдруг на этом правом поле появляется зализнорукий Витренко, с диковатыми манерами, которому кажется, что вот ему можно делать все, что захочется. Думаю, он подхватил этот вирус у российских коллег по нефти и газу, в которых специфическое представление о свободе слова и демократические принципы государственного устройства ", - отмечает Петр Бойко.

Напомним, что ранее первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома уже отказался комментировать СМИ заявление членов правления по урегулированию ситуации на предприятии, сославшись на запрет со стороны нового главы. "Члены правления НАКа, в том числе и я, разместили сегодня утром на своих личных страницах в Facebook наше совместное заявление, которое не отражает официальную позицию Нафтогаза, но в то же время является нашей общей и отдельно каждого личной позицией как участников интернет-сообщества" , - заявил Перелома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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