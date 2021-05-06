Юрій Вітренко вже порушив Конституцію України та низку законодавчих актів - думка юриста

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Призначення Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК “Нафтогаз України” призведе до утискання свободи слова та розбалансування комерційної діяльності держпідприємства. Про це заявив віце-президент Спілки адвокатів України, заслужений юрист Петро Бойко на своїй сторінці у фейсбуці. Таким чином експерт прокоментував наказ №114 від 05.05.21 року, яким Юрій Вітренко зобов'язав співробітників компанії узгоджувати з ним свої публічні коментарі щодо діяльності НАК “Нафтогаз”.

“Цікавий наказ! Гарний початок! Я так здогадуюсь, що з появою Юрія Вітренка у Нафтогазі спочатку зникне свобода слова, потім гроші на рахунку, а за ними нафта і газ. Руйнувать не будувать! Напевно в наказі виплюхнулася така собі давня і потаємна претензія на сильну руку та демонстрація новим Головою Правління серйозних намірів тримати залізною рукою за горло кожного підлеглого, якщо той необачно вздумає потріпатися язиком”, - написав Петро Бойко.

Експерт підкреслив, що відповідним наказом Юрій Вітренко порушує Конституцію України та цілу низку законодавчих актів. Зокрема, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань гарантується ст. 34 Конституції України.

Згідно зі ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (діє в Україні з 1997 року) кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і вільно передавати інформацію та ідеї.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

“Здається все зрозуміло. Але раптом на цьому правому полі з’являється залізнорукий Вітренко, з дикуватими манерами, якому здається, що от йому можна робити все, що захочеться. Думаю, він підхопив цей вірус у російських колег по нафті та газу, в яких специфічне уявлення про свободу слова і демократичні принципи державного устрою”, - наголошує Петро Бойко.

Нагадаємо, що раніше перший заступник голови правління НАКу Сергій Перелома вже відмовився коментувати ЗМІ заяву членів правління щодо врегулювання ситуації на підприємстві, пославшись на заборону з боку нового глави. "Члени правління НАКу, в тому числі і я, розмістили сьогодні вранці на своїх особистих сторінках в Facebook наше спільну заяву, яка не відображає офіційну позицію Нафтогазу, але в той же час є нашою спільною і окремо кожного особистою позицією як учасників інтернет-спільноти", - заявив Перелома.

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