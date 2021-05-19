Юристы НСТУ изучают заявление сценаристки о краже идеи выступления Go_A на Евровидении

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“Вопрос изучается юристами. Официальная позиция компании будет обнародована на сайте немногим позже”, — сообщила Мельник.

Контекст

Сценарист Анастасия Михайлова разместила в соцсети сообщение о том, что его идеи были использованы при оформлении выступления группы Go_A на песенном конкурсе “Евровидение”.

“На прошлой неделе я увидела видео с репетиции группы Go_A на Евровидении (песня Шум). Крутая постановка! Яркая, сочная, динамичная. И это лишь отрезки! Ведь полную постановку мы увидим только сегодня 18 мая 2021 года в полуфинале (сообщение размещено в день полуфинала — ред.). Даже боюсь представить, что же дальше будет! А дальше — больше!

Представляете, оказывается, мои творческие мысли материализовались настолько, что перенеслись на сцену Евровидения! Это так круто! Ну правда. Вот только мои творческие мысли были изложены в режиссерском тритменте, который я отправила 6 февраля на телеканал Общественное вещание. Данный телеканал проводил конкурс на разработку идеи клипа и реализации для той же группы Go_A на ту же песню ШУМ. Защитила идею перед комиссией и через время из интернета узнала о том, что выиграл конкурс другой. Ну что же. Бывает. Не получилось. Но идея была классная. Я прям любила ее.

А потом, через 3 месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто автор? А там нет моего имени”, — написала сценарист.

Она добавила к посту скрины с тритмента и выступления группы в подтверждение совпадения идей. Также Михайлова сообщила, что была встреча с юристами, представителями Общественного — однако, они их убеждают, что ничего общего между оформлением выступления группы и ее идеями нет.