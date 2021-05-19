Юристи НСТУ вивчають заяву сценаристки про крадіжку ідеї виступу Go_A на Євробаченні

Цитата

“Питання вивчається юристами. Офіційна позиція компанії буде оприлюднена на сайті згодом”, — повідомила Мельник.

Контекст

Сценарист Анастасія Михайлова розмістила у соцмережі допис про те, що її ідеї було використано під час оформлення виступу гурту Go_A на пісенному конкурсі “Євробачення”.

“Минулого тижня я побачила відео з репетиції групи Go_A на Євробаченні (пісня Шум). Крута постановка! Яскрава, соковита, динамічна. І це лише відрізки! Адже повну постановку ми побачимо лише сьогодні 18 травня 2021 року в півфіналі (допис розміщено у день півфіналу — ред.). Навіть боюся уявити, що ж далі буде! А далі — більше!

Уявляєте, виявляється, мої творчі думки матеріалізувалися настільки, що перенеслися на сцену Євробачення! Це так круто! Ну правда. Ось тільки мої творчі думки були викладені в режисерському трітмент, який я відправила 6 лютого на телеканал Суспільне мовлення. Даний телеканал проводив конкурс на розробку ідеї кліпу та її реалізації для тієї ж групи Go_A на ту ж пісню ШУМ. Захистила ідею перед комісією і через час з інтернету дізналася про те, що виграв конкурс хтось інший. Ну що ж. Буває. Не вийшло. Але ідея була класна. Я прям любила її.

А потім, через 3 місяці після подачі на конкурс я бачу уособлення своєї ідеї на сцені. Читаю, хто ж автор? А там немає мого імені”, — написала сценарист.

Вона додала до допису скріни з трітменту та виступу гурту на підтвердження збігу ідей. Також Михайлова повідомила, що була зустріч з юристами, представниками Суспільного — однак, вони їх переконують, що нічого спільного між оформленням виступу гурту та її ідеями немає.