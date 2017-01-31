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Юрист: судье, задержанному на месте преступления, мера пресечения должна избираться как и любому гражданину

Юрист: судье, задержанному на месте преступления, мера пресечения должна избираться как и любому гражданину

Киев • УНН

 • 7372 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Судье, которого задержали на месте преступления, должны выбирать меру пресечения как и любому гражданину. Такое мнение высказал в комментарии УНН адвокат Павел Дикань.

"С точки зрения последних изменений в закон об ответственности судей, то я считаю, что в данном случае правоохранительные органы должны иметь право задерживать судью с поличным. В связи с тем, что как и любое другое лицо, которое задержали при совершении коррупционного преступления, будет пытаться каким-то образом повлиять на ситуацию, исказить или документы или обстоятельства происшествия, повлиять на свидетелей и т.д. ", - считает он.

П.Дикань считает, что с точки зрения объективности процесса, должно выполняться закон о том, что судья должен быть задержан, как и любой другой гражданин.

На уточнение УНН, как быть, например, Апелляционному суду Киева, несмотря на то, что суд первой инстанции избрал для судьи Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, которого поймали на взятке, арест с возможностью внесения залога, а позже Высший совет правосудия заявил, что избрание для судьи пресечения без их согласия (даже при условии его задержания во время совершения преступления) является нарушением, П.Дикань ответил: "Разъяснение не является законодательным документом в этом случае. Даже разъяснения Высшего специализированного или Верховного суда могут приниматься во внимание, но рассматриваются в любом случае на основании закона ".

"С моей точки зрения, что судьи должны руководствоваться той нормой, которая прописана, а то, что определил  Высший совет правосудия, это их право давать разъяснения, но мне кажется, что это вредит расследованию в данном случае. Как адвокат я, конечно, должен защищать интересы подзащитного, но скажу так, как адвокат и как гражданин - я заинтересован в том, чтобы у нас был справедливый и беспристрастный суд, а здесь вопрос о беспристрастности, с моей точки зрения, при таких преступлениях вообще не идет. То есть, судья сознательно нарушает общие и основные принципы справедливости и правосудия ", - резюмировал он.

Напомним, как заявил директор НАБУ Артем Сытник, обращение Высшего совета правосудия, о необходимости органа досудебного следствия обращаться к ним за разрешением на арест судьи нивелирует судебную реформу .

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