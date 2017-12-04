Юрист объяснила, кому платить кредитную задолженность ликвидированного банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Заемщики ликвидированного банка "Михайловский" должны платить кредитную задолженность финансовой компании "Фагор". Об этом заявила адвокат, партнер АО "Адвокатская семья Лысенко" Анна Лысенко в комментарии УНН, анализируя решение Верховного суда Украины, который определил надлежащим кредитором банка "Михайловский" финансовую компанию "Фагор", а не Фонд гарантирования вкладов физлиц (в лице банка "Михайловский").
Она отметила, что ФГВФЛ лишен права взымать средства с заемщиков банка "Михайловский".
"Данное судебное решение, как и предыдущие, означает, что надлежащим кредитором в данном случае является ООО "ФК "Фагор", а не ФГВФЛ. ФГВФЛ не имеет права требовать у заемщиков уплаты долга по тем кредитным договорам, которые были переданы по договорам факторинга", - пояснила она.
Ссылаясь на ничтожность договора факторинга, ФГВФЛ безосновательно требует у заемщиков банка возврата средств, подчеркнула Лысенко.
"Поскольку, договор факторинга является правомерным, его недействительность не установлена законом и нет решения суда о признании этого договора недействительным.
Следовательно, договор факторинга является действительным, а ООО "ФК "Фагор" - надлежащим приобретателем указанных денежных средств. В ФГВФЛ не имеет пока никаких правовых оснований требовать деньги с заемщиков, долг которых были переданы по договорам факторинга. Если заемщики имеют подобную ситуацию, то в суде они могут использовать данные решения судов", - отметила она.
Лысенко обратила внимание, что справки о погашении кредитной задолженности банка "Михайловский", выданные ФГВФЛ, являются незаконными.
"Банк долг продал, значит изменился кредитор, и вправе потребовать возврата средств по кредитным договорам", - резюмировала она.
Напомним, Верховный суд Украины поставил точку в споре по кредитам ликвидируемого банка "Михайловский". Он определил финансовую компанию "Фагор" единственным надлежащим кредитором банка "Михайловский", которому должники должны платить задолженность.
В то же время, против сотрудников ФГВФЛ открыто уголовное производство по факту мошенничества.