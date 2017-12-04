Юрист пояснила, кому сплачувати кредитну заборгованість ліквідованого банку "Михайлівський"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Позичальники ліквідованого банку “Михайлівський” мають сплачувати кредитну заборгованість фінансовій компанії "Фагор". Про це заявила адвокат, партнер АО "Адвокатська сім’я Лисенко" Ганна Лисенко в коментарі УНН, аналізуючи рішення Верховного суду України, який визначив належним кредитором банку "Михайлівський" фінансову компанію "Фагор", а не Фонд гарантування вкладів фізосіб (в особі банку "Михайлівський").
Вона зауважила, що ФГВФО позбавлений права стягувати кошти з позичальників банку "Михайлівський".
"Дане судове рішення, як і попередні, означає, що належним кредитором в даному випадку є ТОВ "ФК "Фагор", а не ФГВФО. ФГВФО не має прав вимагати у позичальників сплати боргу за тими кредитними договорами, які були передані за договорами факторингу", - пояснила вона.
Посилаючись на нікчемність договору факторингу, ФГВФО безпідставно вимагає у позичальників банку повернення коштів, наголосила Г.Лисенко.
"Оскільки, договір факторингу є правомірним, його недійсність не встановлена законом та немає рішення суду про визнання цього договору недійсним.
Отже, договір факторингу є дійсним, а ТОВ "ФК "Фагор" - належним набувачем зазначених грошових коштів. У ФГВФО не має наразі жодних правових підстав вимагати гроші з позичальників, борг яких було передано за договорами факторингу. Якщо позичальники мають подібну ситуацію, то в суді вони можуть використати дані рішення судів", - зазначила вона.
Г.Лисенко звернула увагу, що довідки про погашення кредитної заборгованості банку "Михайлівський", видані ФГВФО, є незаконними.
"Банк борг продав, отже змінився кредитор, який і має право вимагати повернення коштів за кредитними договорами", - резюмувала вона.
Нагадаємо, Верховний суд України поставив точку у спорі за кредити ліквідованого банку “Михайлівський”. Він визначив фінансову компанію “Фагор” єдиним належним кредитором банку “Михайлівський”, якому боржники мають сплачувати заборгованість.
Водночас, проти співробітників ФГВФО відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства.