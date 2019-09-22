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Юнкер: "жесткий" Brexit приведет к появлению границы на острове Ирландия

Юнкер: "жесткий" Brexit приведет к появлению границы на острове Ирландия

Киев  •  УНН

 • 9369 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что выход Британии из Европейского союза (Brexit) без соглашения приведет к появлению физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией (Великобритания). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

По словам главы Еврокомиссии, ему не нравится такое развитие ситуации.

"Мне не нравится жесткая граница, так как соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года) должно выполняться во всех частях (острова). Ситуация в Ирландии улучшилась, и мы не должны шутить с этим. Иногда у меня складывается впечатление, что некоторые люди забывают уроки истории, но история (конфликта) вернется немедленно", - заявил он.

На уточняющий вопрос ведущей, значит ли это, что на острове Ирландия появится жесткая граница в случае "жесткого" Brexit, Юнкер ответил утвердительно.

В то же время дипломат подчеркнул, что ответственность за такое развитие событий будет полностью лежать на правительстве Великобритании.

Напомним, Европейская комиссия допустила возможность изменения соглашения по выходу Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

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