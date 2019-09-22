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Юнкер: "жорсткий" Brexit призведе до появи кордону на острові Ірландія

Юнкер: "жорсткий" Brexit призведе до появи кордону на острові Ірландія

Київ • УНН

 • 9371 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) без угоди призведе до появи фізичного кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією (Велика Британія). Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

За словами голови Єврокомісії, йому не подобається такий розвиток ситуації.

"Мені не подобається жорстка межа, тому що угода Страсної п'ятниці (Белфастська угода 1998 року) повинна виконуватися у всіх частинах (острова). Ситуація в Ірландії покращилася, і ми не повинні жартувати з цим. Іноді у мене складається враження, що деякі люди забувають уроки історії, але історія (конфлікту) повернеться негайно", - заявив він.

На уточнююче запитання ведучої, чи означає це, що на острові Ірландія з'явиться жорстка межа в разі "жорсткого" Brexit, Юнкер відповів ствердно.

У той же час дипломат підкреслив, що відповідальність за такий розвиток подій буде повністю лежати на уряді Великої Британії.

Нагадаємо, Європейська комісія допустила можливість зміни угоди щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу (Brexit).

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