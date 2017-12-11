ЮНИСЕФ призвал обеспечить детям безопасность в интернете

По данным ЮНИСЕФ, молодежь в возрасте от 15 до 24 лет является наиболее представленной в мировой сети возрастной группой 71 процент людей в этом возрасте являются активными пользователями интернета. В общем, если взять все население Земли, то интернетом пользуется 48 процентов людей.

"Интернет был предназначен для взрослых, но его все больше используют дети и молодежь, а цифровые технологии все больше влияют на их жизнь и будущее", - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

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В отчете представители организации призывают к расширению доступ к онлайн-ресурсам для преодоления цифрового неравенства. Как отмечается, в Африке трое из пяти молодых людей до сих пор не имеют доступа к интернету, зато в Европе без доступа к интернету - лишь один из 25 представителей молодежи.

Энтони Лейк также отмечает, что цифровой мир создает новые угрозы для детей, включая запугивание в Интернете и новые формы жестокого обращения с детьми, поэтому гарантии безопасности следует увеличить, согласно новых технологий. Как отмечается, злоумышленники в интернете могут легче устанавливать контакты с детьми благодаря анонимности и незащищенным профилям в соцсетях, а также на игровых форумах.

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А новые технологии, вроде криптовалют или "теневого интернета" способствуют распространению вредоносного контента, вроде онлайн-трансляций с элементами детской порнографии.