ЮНІСЕФ закликав гарантувати дітям безпеку в інтернеті

За даними ЮНІСЕФ, молодь віком від 15 до 24 років є найбільш представленою в світовій мережі віковою групою: 71 відсоток людей у цьому віці є активними користувачами інтернету. Загалом, якщо взяти усе населення Землі, то інтернетом користується 48 відсотків людей.

"Інтернет був призначений для дорослих, але його дедалі більше використовують діти та молодь, а цифрові технології все більше впливають на їхнє життя та майбутнє", - заявив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені прогнозують, що до 2030 року помре близько 60-ти мільйонів дітей

У звіті представники організації закликають до розширення доступу до онлайн-ресурсів задля подолання цифрової нерівності. Як зазначається, в Африці троє з п'яти молодих людей досі не мають доступу до інтернету, натомість у Європі без доступу до інтернету - лише один з 25 представників молоді.

Ентоні Лейк також наголошує, що цифровий світ створює нові загрози для дітей, включаючи залякування в Інтернеті та нові форми жорстокої поведінки з дітьми, тому гарантії безпеки слід збільшити, відповідно до нових технологій. Як наголошується, зловмисники в інтернеті можуть легше встановлювати контакти з дітьми завдяки анонімності та незахищеним профілям в соцмережах, а також на ігрових форумах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЮНІСЕФ: майже 750 тис. дітей на Донбасі можуть залишитися без чистої питної води

А нові технології, на зразок криптовалют чи "тіньового інтернету" сприяють поширенню шкідливого контенту, на зразок онлайн-трансляцій з елементами дитячої порнографії.