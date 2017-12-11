ЮНІСЕФ закликав гарантувати дітям безпеку в інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) закликає націлити цифрову політику на дітей, щоб розширити молодим людям доступ до інтернету, при цьому захищаючи їх від небезпек у цифровому світі. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому в понеділок, 11 грудня, передає УНН з посиланням на DW.
За даними ЮНІСЕФ, молодь віком від 15 до 24 років є найбільш представленою в світовій мережі віковою групою: 71 відсоток людей у цьому віці є активними користувачами інтернету. Загалом, якщо взяти усе населення Землі, то інтернетом користується 48 відсотків людей.
"Інтернет був призначений для дорослих, але його дедалі більше використовують діти та молодь, а цифрові технології все більше впливають на їхнє життя та майбутнє", - заявив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені прогнозують, що до 2030 року помре близько 60-ти мільйонів дітей
У звіті представники організації закликають до розширення доступу до онлайн-ресурсів задля подолання цифрової нерівності. Як зазначається, в Африці троє з п'яти молодих людей досі не мають доступу до інтернету, натомість у Європі без доступу до інтернету - лише один з 25 представників молоді.
Ентоні Лейк також наголошує, що цифровий світ створює нові загрози для дітей, включаючи залякування в Інтернеті та нові форми жорстокої поведінки з дітьми, тому гарантії безпеки слід збільшити, відповідно до нових технологій. Як наголошується, зловмисники в інтернеті можуть легше встановлювати контакти з дітьми завдяки анонімності та незахищеним профілям в соцмережах, а також на ігрових форумах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЮНІСЕФ: майже 750 тис. дітей на Донбасі можуть залишитися без чистої питної води
А нові технології, на зразок криптовалют чи "тіньового інтернету" сприяють поширенню шкідливого контенту, на зразок онлайн-трансляцій з елементами дитячої порнографії.