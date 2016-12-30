Юниорская сборная Украины вышла в финал международного турнира в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На международном турнире в Будапеште юниорская сборная команда Украины по хоккею одержала две победы и вышла в финал соревнований, передает УНН со ссылкой на ФХУ.
В первой встрече против хозяев (Венгрии) подопечные Олега Игнатьева обыграли оппонентов со счетом 4: 1. Покером (4 забитых шайбы) отличился игрок "желто-синих" Пересунько.
Во втором противостоянии с украинцами боролась юниорская команда Польши. Встреча завершилась со счетом 5: 3, а хет-трик реализовал Пересунько.
Отметим, что благодаря двум победам "желто-голубые" оформили досрочную путевку в финал турнира.
Напомним, что сегодня команда А.Игнатьев и Александра Федорова проведет свой третий матч на турнире. Соперником "сине-желтых" станет чешская команда - пражская "Спарта".